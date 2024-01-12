Подмосковье 12 января 2024, 16:52 Двигатели химкинского «Энергомаша» успешно отработали на 20 космических пусках в прошлом году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Химкинские жидкостные ракетные двигатели научно-производственного объединения «Энергомаш» продемонстрировали высокую эффективность. Они безаварийно отработали в 20 космических запусках в 2023 году. Двигатели использовались на ракетах-носителях «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», «Протон-М», «Атлас-5» и «Антарес».

При помощи этих двигателей были успешно запущены гидрометеорологические спутники «Артика-М» и «Метеор-М», а также автоматическая станция «Луна-25», спутник-ретранслятор «Луч-5Х» и гидрометеорологический космический аппарат «Электро-Л».

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Был произведен запуск 39 отечественных и трех зарубежных малых космических аппаратов. Одновременный запуск такого количества спутников стал рекордным в истории отечественной космонавтики. Одним из главных событий стали традиционные запуски в интересах эксплуатации Международной космической станции, куда доставлялись груз и различное оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что предприятие «Энергомаш» продолжит расширять свое участие в авиационном производстве.

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