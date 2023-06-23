Подмосковье 23 июня 2023, 12:56 Две выпускницы из Мытищ сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

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Выпускницы гимназии № 16 и школы № 4 из Мытищ сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Девушки планируют связать свою жизнь с медициной и программированием.

Выпускница гимназии № 16 Екатерина Разгулова сначала даже не поверила, что получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, но результаты вскоре подтвердились. Она также набрала 99 баллов на ЕГЭ по химии.

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«Очень рада, ведь эти баллы помогут мне с поступлением в выбранный вуз. Я планирую стать исследователем в медицине», — рассказала девушка.

Другая стобалльница по русскому языку Екатерина Камышова заканчивает школу № 4. Она планирует пойти учиться на программиста. Будущим выпускникам для успешной сдачи экзаменов девушка посоветовала быть целеустремленными и внимательно слушать учителей.

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