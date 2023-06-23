Подмосковье 23 июня 2023, 14:09 Две выпускницы из Мытищ получили максимальные баллы на ЕГЭ по литературе

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Две выпускницы из Мытищ получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Одна планирует связать свою жизнь с журналистикой, а вторая — стать литературным критиком.

Елизавета Тарасова из гимназии № 16 будет поступать на факультет журналистики. Для этого ей и пригодятся баллы ЕГЭ.

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«Я любила читать, писать стихи, рассказы и разные тексты с самого детства. Уже позже, в сознательном возрасте, литература заинтересовала меня в качестве науки. Занялась исследованием и анализом текстов. Когда после сдачи ЕГЭ увидела итоговый результат, даже прослезилась, потому что это было очень неожиданно. Не рассчитывала на 100 баллов», — рассказала Елизавета.

Валерия Джурко также набрала максимальные баллы на экзамене. Она планирует стать литературным критиком.

«Высший итоговый балл — это поэтапная доскональная подготовка, тем более по такому предмету как литература. За два года подготовки я столько прочитала, прорешала и разобрала, что казалось, что меньше 100 баллов уже быть не может. За это время очень полюбила ходить по театрам», — поделилась девушка.

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