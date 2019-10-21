Поиграть в мини-футбол и баскетбол. Две универсальные площадки появятся в Пущине до конца года
Подрядчик уже завершает работы по асфальтированию основания в микрорайоне Д, в микрорайоне АБ территория уже подготовлена для установки новых конструкций. По многочисленным обращениям пущинцев, новые спортивные объекты появятся у дома № 9 в микрорайоне Ди № 23 в АБ. В этих дворах старые площадки были демонтированы из-за того, что стали аварийно-опасными, и их срок службы уже давно закончился.
Начальник отдела культуры, спорта, туризма и работы с молодежью администрации городского округа Пущино Марина Никитина уточнила, что в микрорайоне Д появится современная спортплощадка площадью 32 на 15 метров, со стальным двухметровым ограждением и прорезиненным специальным покрытием.
«Установят выносные ворота футбольные и баскетбольные щиты. На трибунах для болельщиков сделают новые скамьи. По периметру территории будут установлены четыре мачты для дополнительного освещения, дальность светового потока которых составляет восемь метров, то есть спортивный объект в ночное время будет полностью освещен», — рассказала Марина Никитина. Она добавила, что по просьбе жителей дополнительные элементы малых форм установлены не будут.
Исполняющий обязанности руководителя администрации городского округа Пущино Алексей Воробьев, говоря об установке двух игровых площадок в микрорайонах АБ и Д, поблагодарил за помощь депутата Московской областной думы Андрея Голубева: «Благодаря его наказам в микрорайоне АБ будет установлена площадка, соответственно, с финансированием из областного бюджета. Там уже выполнен ряд мероприятий, в том числе асфальтирование. На двух объектах предполагается также дополнительное освещение со светодиодными светильниками».
На встрече с подрядчиком Алексей Воробьев сделал особый акцент на том, что по окончании работ территорию необходимо будет привести в надлежащий вид.
«Видим, что на данной территории работает каток, это характеризует неплохое уплотнение покрытия. Мы благодарны подрядчику, что именно таким образом здесь работа выполняется. Сделали обход территории: газоны отсыпаны, порядок поддерживается, все выявленные замечания подрядчику озвучены», — подытожил и. о. главы муниципалитета.
Начальник отдела культуры, спорта, туризма и работы с молодежью администрации городского округа Пущино Марина Никитина подчеркнула, что подрядчик работает хорошо и активно, выполняет работу с большим опережением срока.
«Помимо Д, данная организация делает и в АБ, там асфальтирование уже завершено. В ближайшее время пройдут конкурсные процедуры на поставку элементов площадки. Надеюсь, что в конце октября будет заключен договор. На будущий год жителям микрорайона Д предложим дополнительно установить уличные тренажеры и нанести разметку для подвижных игр», — поделилась планами Марина Никитина.
Как считают многие пущинцы, появление многофункциональных спортивных площадок на дворовых территориях — дополнительный стимул для детей и подростков вести и поддерживать здоровый образ жизни, проводить досуг с пользой.
«Площадка, конечно, нужна. Здесь постоянно собирается молодежь — ребята играли в баскетбол, футбол. Мне — как жителю близлежащего дома — они не мешали, замечаний к ним не было. Площадка — это очень хорошо», — прокомментировал пущинец Александр Пронюшкин.