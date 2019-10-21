Поиграть в мини-футбол и баскетбол. Две универсальные площадки появятся в Пущине до конца года

В Пущине до конца 2019 года появятся две универсальные современные площадки для мини-футбола и баскетбола. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Подрядчик уже завершает работы по асфальтированию основания в микрорайоне Д, в микрорайоне АБ территория уже подготовлена для установки новых конструкций. По многочисленным обращениям пущинцев, новые спортивные объекты появятся у дома № 9 в микрорайоне Ди № 23 в АБ. В этих дворах старые площадки были демонтированы из-за того, что стали аварийно-опасными, и их срок службы уже давно закончился.

Начальник отдела культуры, спорта, туризма и работы с молодежью администрации городского округа Пущино Марина Никитина уточнила, что в микрорайоне Д появится современная спортплощадка площадью 32 на 15 метров, со стальным двухметровым ограждением и прорезиненным специальным покрытием.

«Установят выносные ворота футбольные и баскетбольные щиты. На трибунах для болельщиков сделают новые скамьи. По периметру территории будут установлены четыре мачты для дополнительного освещения, дальность светового потока которых составляет восемь метров, то есть спортивный объект в ночное время будет полностью освещен», — рассказала Марина Никитина. Она добавила, что по просьбе жителей дополнительные элементы малых форм установлены не будут.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Исполняющий обязанности руководителя администрации городского округа Пущино Алексей Воробьев, говоря об установке двух игровых площадок в микрорайонах АБ и Д, поблагодарил за помощь депутата Московской областной думы Андрея Голубева: «Благодаря его наказам в микрорайоне АБ будет установлена площадка, соответственно, с финансированием из областного бюджета. Там уже выполнен ряд мероприятий, в том числе асфальтирование. На двух объектах предполагается также дополнительное освещение со светодиодными светильниками».

На встрече с подрядчиком Алексей Воробьев сделал особый акцент на том, что по окончании работ территорию необходимо будет привести в надлежащий вид.

«Видим, что на данной территории работает каток, это характеризует неплохое уплотнение покрытия. Мы благодарны подрядчику, что именно таким образом здесь работа выполняется. Сделали обход территории: газоны отсыпаны, порядок поддерживается, все выявленные замечания подрядчику озвучены», — подытожил и. о. главы муниципалитета.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Начальник отдела культуры, спорта, туризма и работы с молодежью администрации городского округа Пущино Марина Никитина подчеркнула, что подрядчик работает хорошо и активно, выполняет работу с большим опережением срока.

«Помимо Д, данная организация делает и в АБ, там асфальтирование уже завершено. В ближайшее время пройдут конкурсные процедуры на поставку элементов площадки. Надеюсь, что в конце октября будет заключен договор. На будущий год жителям микрорайона Д предложим дополнительно установить уличные тренажеры и нанести разметку для подвижных игр», — поделилась планами Марина Никитина.

Как считают многие пущинцы, появление многофункциональных спортивных площадок на дворовых территориях — дополнительный стимул для детей и подростков вести и поддерживать здоровый образ жизни, проводить досуг с пользой.

«Площадка, конечно, нужна. Здесь постоянно собирается молодежь — ребята играли в баскетбол, футбол. Мне — как жителю близлежащего дома — они не мешали, замечаний к ним не было. Площадка — это очень хорошо», — прокомментировал пущинец Александр Пронюшкин.