Подмосковье 03 июля 2023, 11:34 Две участницы из Подмосковья стали победительницами всероссийского конкурса блогеров

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Финал третьего сезона проекта «ТопБлог» президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоялся в Москве. Татьяна Золотарева и Анастасия Коваленко из Подмосковья стали победительницами в категории «Начинающие».

В конкурсе приняли участие 9554 начинающих блогера из разных регионов России, и 39 человек из них стали победителями проекта.

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«Многие начинали с десятков подписчиков, и всего за два месяца сумели привлечь более 250 тысяч человек на свои страницы. Это колоссальный результат!» — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Победителями из Подмосковья стали Татьяна Золотарева и Анастасия Коваленко.

Татьяна Золотарева — учитель начальных классов. В своем блоге она рассказывает о школьной жизни и успехах своих воспитанников, пишет о внеклассной деятельности и развивающих занятиях.

«Участие в проекте дало мне очень много полезных знакомств, я узнала много новой информации. Я учитель, мне нужно постоянно развиваться, получать новые знания, чтобы потом делиться ими с детьми в школе», — говорит Татьяна.

Анастасия Коваленко ведет авторский блог об изучении английского языка «Учу и пою». В своих коротких видеороликах девушка легко рассказывает о сложной грамматике, речевых оборотах и полезных для разговорного английского фразах.

Финалисты и победители «ТопБлог» получили эксклюзивные призы от партнеров проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников Подмосковья за успехи на конкурсах. В этом году 375 ребят из региона стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, а по астрономии они показали лучший в России результат.

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