Две тысячи проб молока проверили в Подмосковье за три месяца

Ветеринары Подмосковья исследовали более двух тысяч проб сырого молока с начала года. Это необходимый шаг для проверки качества и безопасности перед продажей. Недочеты выявили в 70 случаях.

Некачественное молоко не допустили к продаже. Это отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

При отклонении от норм проводят повторные отборы проб сырого молока с уже усиленным дальнейшим контролем за производителем Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что за первый квартал года проверили более двух тысяч проб коровьего молока, 135 козьего и 23 овечьего.

По требованиям Таможенного союза кислотность и жирность молока определяются не реже одного раза в десять дней при продаже хозяйствами.

А ранее министр рассказал, что онлайн-ярмарка вакансий для аграриев может появиться в Подмосковье.