Почти две тысячи подмосковных школьников приняли участие в экологическом уроке

В Щелковском городском округе для школьников провели интерактивный урок, который был посвящен раздельному сбору мусора. Детям рассказали о системе «Два бака». Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья.

Интерактивный экологический урок для щелковских школьников провели 7 апреля. Ребята узнали, как разделять мусора правильно, кто занимается вывозом отходов и как устроена система раздельного сбора мусора в регионе.

Урок провела председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области Лилия Белова. Всего лекцию прослушали 1836 учеников девятых классов из 27 школ округа.

«Для каждого городского округа площадка для экскурсии выбирается индивидуально и всегда в границах самого муниципалитета, чтобы дети и их родители могли сразу применять полученные знания на территории своих округов», — отметила Лилия Белова, председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области.

Она уточнила, что нужно не только рассказать о системе сбора отходов, но и показать, что это легко применимо в быту и доступно каждому жителю Подмосковья.

«Чтобы успеть до конца учебного года провести экологические уроки в каждом городском округе Московской области, мы не только работаем над увеличением количества занятий в неделю, но и подготовили базу для подключения к ним учеников из разных школ», — уточнил Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья.

Министр добавил, что школьники показывают хорошие результаты тестов в конце экологических занятий. Поэтому можно судить о том, что уроки приносят пользу.

Раздельный сбор отходов в Подмосковье ввели 1 января 2019 года. Благодаря активному участию жителей, уже более 2,7 миллиона тонн отсортированных отходов направили на вторичную переработку.

В регионе функционируют десять высокотехнологичных комплексов по переработке отходов. Работа новых предприятий осуществляется в рамках создания комплексной системы по обращению отходов, которая базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта «Экология».