Подмосковье 15 мая 2023, 03:36 Работы библиотекарей из Балашихи вошли в топ-100 на международном конкурсе «Расскажи миру о Родине» Юлия Полуэктова-Жежеря

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Две конкурсные работы участников клубного сообщества библиотеки микрорайона Саввино городского округа Балашиха вошли в топ-100 на Пятом международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине». Мероприятие состоялось в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве.

Всего на конкурсе было представлено 5719 проектов из 35 стран из 89 регионов России, в том числе из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Участники мероприятия рассказали соотечественникам и сверстникам за рубежом о своей малой или большой Родине в виде видеоролика или текстовой страницы-презентации с обязательным переводом на английский язык.

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Жители Балашихи продемонстрировали проекты «Краеведческие Саввинские частушки» и «Инопланетянин в Саввино». Организатор клубного сообщества Саввинской библиотеки Юлия Полуэктова-Жежеря вместе с юными читателями культурного учреждения «Центральная библиотечная система имени Андрея Белого» решили рассказать об истории микрорайона.

«Для конкурса мы написали „Краеведческие Саввинские частушки“, авторы — Полуэктовы-Жежеря Георгий и Глеб (10 лет и 8 лет), а также сняли видеоролик „Инопланетянин в Саввино“. В его съёмках участвовало семеро детей: самому младшему всего полтора года, старшему 10 лет. Главный герой ролика, Инопланетянин, искал лучшее место на планете и попал к нам в Саввино. Ему настолько понравилось, что он решил остаться», — поделилась жительница.

В ролике посетители библиотеки рассказали пришельцу, почему Саввино называется именно так, а также объяснили происхождение названия поселка Обираловка (город Железнодорожный, ныне микрорайон городского округа Балашиха — прим.ред.), и почему именно здесь умерла главная героиня одноименного романа Льва Толстого «Анна Каренина».

«В нашей работе мы говорили о наиболее значимых и интересных фактах из истории нашего микрорайона и города. Ребята рассказали о том, что в Саввино жил российский писатель Андрей Белый, что Балашихинская хлопкопрядильная фабрика во время Великой Отечественной войны делала парашюты для фронта. И конечно, мы поведали о том, что в Храме Преображения в микрорайоне „Саввино“ находится дивный фарфоровый иконостас, каких в стране осталось всего пять», — добавила организатор клубного сообщества.

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