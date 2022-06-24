Две свалки строительных отходов выявили в Щелкове

Две свалки строительных отходов выявили сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области совместно с Минэкологии и природопользования региона в городском округе Щелково.

«На земельном участке по улице Заречная в Щелкове был выявлен факт производства земляных работ без согласования с органами местного самоуправления. При виде сотрудников ГУСТ и коллег из Минэкологии водители транспортных средств скрылись с места происшествия, но мы привлекли сотрудников полиции и смогли вызвать собственника техники», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Министр уточнила, что сотрудники полиции завели административные протоколы нарушений, две единицы спецтехники были отправлены на ответственное хранение.

Еще на одном участке, расположенном на улице Заводская, инспекция выявила факт ведения деятельности по обращению с отходами без лицензии. На этой же территории был выявлен навал мусора объемом более 50 кубометров. После рейда пять машин спецназначения поместили на ответственное хранение.

Сотрудники Минэкологии взяли пробы почвы, чтобы провести оценку причиненного ущерба окружающей среде. Нарушителям грозит административная ответственность, если ущерб экологии подтвердится.

Всего в Подмосковье с начала года ликвидировали 62 стихийные свалки строительного мусора, уточнили в ГУСТ.