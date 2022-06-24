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    24 июня 2022, 20:53

    Две свалки строительных отходов выявили в Щелкове

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Две свалки строительных отходов выявили сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области совместно с Минэкологии и природопользования региона в городском округе Щелково.

    Две свалки строительных отходов выявили в Щелкове | Изображение 1

    «На земельном участке по улице Заречная в Щелкове был выявлен факт производства земляных работ без согласования с органами местного самоуправления. При виде сотрудников ГУСТ и коллег из Минэкологии водители транспортных средств скрылись с места происшествия, но мы привлекли сотрудников полиции и смогли вызвать собственника техники», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

    Две свалки строительных отходов выявили в Щелкове | Изображение 2

    Министр уточнила, что сотрудники полиции завели административные протоколы нарушений, две единицы спецтехники были отправлены на ответственное хранение.

    Две свалки строительных отходов выявили в Щелкове | Изображение 3

    Еще на одном участке, расположенном на улице Заводская, инспекция выявила факт ведения деятельности по обращению с отходами без лицензии. На этой же территории был выявлен навал мусора объемом более 50 кубометров. После рейда пять машин спецназначения поместили на ответственное хранение.

    Две свалки строительных отходов выявили в Щелкове | Изображение 4

    Сотрудники Минэкологии взяли пробы почвы, чтобы провести оценку причиненного ущерба окружающей среде. Нарушителям грозит административная ответственность, если ущерб экологии подтвердится.

    Всего в Подмосковье с начала года ликвидировали 62 стихийные свалки строительного мусора, уточнили в ГУСТ.