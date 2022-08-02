Две свалки строительных отходов устранили в поселке Развилка в Ленинском округе

Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области осмотрели участки в Ленинском округе и нашли там навалы твердых бытовых и строительных отходов. Две свалки обнаружили возле муниципальной дороги в поселке Развилка.

На место сразу же вызвали сотрудников МБУ, чтобы завалы были ликвидированы. Кроме того, по запросу инспектора на местах нарушений администрация округа установила фото-ловушку во избежание повторного сброса мусора.

«На этом список мероприятий не закончился и сегодня, во время установки заграждающих бетонных блоков, на одной из двух расчищенных от мусора площадок сотрудники ГУСТ обнаружили „Газель“, выгружающую в этом месте строительные отходы. С помощью этих же бетонных блоков транспорту моментально преградили проезд, вызвали полицию и передали нарушителя для составления протокола, привлечения к административной ответственности в соответствие с областным законодательством», — рассказала руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Удалось установить, что нарушителем являлось физическое лицо, этот человек — собственник транспортного средства. За последнее время в Подмосковье было проведено больше 40 рейдов, которые были направлены на выявление незаконной перевозки и сброса строительных отходов. С мая текущего года удалось проверить 338 грузовиков, 81 автомобиль был изъят и помещен на штрафную стоянку. Проверки будут проводиться до осени текущего года.