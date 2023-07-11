Подмосковье 11 июля 2023, 10:55 Две свадьбы по старинным русским обрядам сыграли в Дубне

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День семьи, любви и верности отпраздновали на площади Космонавтов в Дубне. В этот день две пары молодоженов сыграли свадьбу по старинным русским обрядам.

Фольклорный свадебный обряд — это целый спектакль с традиционными действиями, нарядами и текстами. Такую необычную свадьбу сыграли Алексей Степанов и Ольга Римских, а также участник СВО Алексей и Софья Естефеевы.

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«Было очень интересно, получили эмоции от праздника. Я думаю, надолго запомнится», — поделились Алексей Степанов и Ольга Римских.

Церемонию организовали сотрудники дома культуры «Октябрь».

«В наши русские традиции вошли песни, обряды, любимые караваи, рушники. Конечно, обкидали молодоженов рисом, что понравилось им и всем присутствующим», — отметила организатор праздника Анастасия Гаврилина.

Теперь такую церемонию планируют проводить в Дубне ежегодно. Это станет новой традицией города в День семьи, любви и верности.

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