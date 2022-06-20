Две станции водоочистки начнут работать в деревнях Настасьино и Паново Коломенского округа

В деревнях Паново и Настасьино Коломенского округа приступили к пуско-наладочным работам на современных станциях водоочистки на ВЗУ. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

В районе деревни Паново состав исходной воды характеризовался повышенным содержанием солей железа. Ввод в эксплуатацию современной станции водоочистки позволит подавать жителям качественную воду.

«Производительность данной станции составит 360 кубических метров в сутки. Водозаборный узел будет очищать питьевую воды до нормативного уровня, в результате чего порядка 100 жителей деревни Паново получат в дома чистую воду, соответствующую нормам СанПиН», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Состав исходной воды в деревне Настасьино характеризовался повышенным содержанием солей железа и марганца. Ввод в эксплуатацию современной станции водоочистки производительностью 240 кубометров в сутки также обеспечит чистой водой около 100 местных жителей.

Министр напомнил, что данные мероприятия были реализованы в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2026 годы и федерального проекта «Чистая вода» президентского проекта «Жилье и городская среда».

Ранее стало известно, что пуско-наладочные работы стартовали на очистных сооружениях в Шатуре.