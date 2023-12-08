Подмосковье 08 декабря 2023, 18:39 Две спортсменки из Мытищ стали призерами областного первенства по фехтованию Unsplash

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Спортсменки из Мытищ приняли участие в Кубке Московской области по фехтованию. Соревнования прошли в Химках.

Саблистки детско-юношеского центра «Галактика» Вероника Ряннель и Татьяна Алексеева из Мытищ приняли участие в соревнованиях в Химках. Спортсменки забрали бронзу в дисциплине «микс» в команде с представительницами Истры.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято на фоне санкций, введенных против России.

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