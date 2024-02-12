Подмосковье 12 февраля 2024, 12:36 Две спортсменки из Лобни выиграли бронзовые медали на всероссийском турнире по тхэквондо Unsplash

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Вероника Макеева и Арина Чернова из Лобни стали призерами всероссийского турнира «Кубок президента Союза тхэквондо России». Воспитанницы спортивного клуба «Центр-Восток» привезли с соревнований две бронзовые медали.

Турнир проходил в Карачаево-Черкесской Республике с 9 по 12 февраля. Участие в нем приняли 584 юниора и кадета из 29 регионов России. Они боролись за право выступить на первенстве страны.

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Вероника Макеева завоевала 3-е место среди юниорок в весовой категории до 49 килограммов. Арина Чернова выиграла бронзу среди девушек до 29 килограммов и выполнила норматив третьего спортивного разряда. Для девушки это был первый старт в новой возрастной категории.

Напомним, в Лобне активно поддерживают развитие спорта. Так, в конце 2023 года на территории «Академии спорта» открыли многофункциональную площадку. Заниматься там могут не только ученики спортшколы, но и все желающие. Кроме того, в городе действует около 20 бесплатных спортивных секций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии после реконструкции стадиона «Труд» в Балашихе. В обновленных залах будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

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