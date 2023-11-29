Подмосковье 29 ноября 2023, 15:31 Две спортсменки из Химок выиграли медали на чемпионате России по дзюдо Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Дзерасса Дзагоева и Замират Кусаева из спортивной школы олимпийского резерва в Химках успешно выступили на чемпионате России по дзюдо. Девушки соревновались в возрастной категории до 21 года. Участниками соревнований стали более 600 спортсменов со всей страны.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Первой в весе до 63 килограммов стала Дзерасса Дзагоева, второе место заняла Замират Кусаева. Она соревновалась в категории от 78 килограммов и выше. Девушки — кандидаты в мастера спорта по дзюдо. Ранее они уже стали чемпионками первенства Центрального федерального округа и соревнований «Юность России».

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«Спортсменки отправятся на чемпионаты Европы, я уверен, что они продолжат демонстрировать свою высокую подготовку и дух борьбы. Мы будем усердно работать, чтобы помочь достичь еще больших высот и принести новые победы нашей стране», — поделился тренер спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Артур Курбанов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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