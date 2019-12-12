Вести здоровый образ жизни будет проще. Две современные спортплощадки откроются в Пущине до конца года

В Пущине скоро откроются две новые современные спортивные площадки. Играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол станет безопаснее и комфортнее. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Работы по обустройству двух новых современных универсальных спортивных площадок в микрорайоне Д и АБ городского округа Пущино практически завершены. Осталось установить ограждения и малые архитектурные формы. Старые спортплощадки во дворах домов Д-9 и АБ-23 были демонтированы в связи с износом и аварийным состоянием.

Марина Никитина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и работы с молодежью администрации Пущина уточнила, что в микрорайоне Д спортплощадка заасфальтирована, на ней уложено специальное прорезиненное покрытие.

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«Площадка предусматривает установку стального двухметрового ограждения, выносных ворот, футбольных и баскетбольных щитов. На трибунах для болельщиков сделают новые скамьи. По просьбе жителей дополнительных элементов малых форм устанавливать не станем», — рассказала Марина Никитина.

Площадка в микрорайоне АБ чуть меньше предыдущей, на ней будут установлены турники, небольшие элементы для воркаута и лавки. Там также уже уложен асфальт и прорезиненное покрытие. Оба спортивных объекта в ночное время полностью освещены. По периметру площадки в микрорайоне Д установили четыре мачты, дальность светового потока которых составляет восемь метров.

«Местные жители очень жаловались на наличие „темных углов“ на площадке, где в вечернее и ночное время собирались компании и мешали спокойствию горожан. На сегодняшний день площадка в Д полностью освещена также, как и спортобъект в микрорайоне АБ, где установлены две мачты освещения», — уточнила Марина Никитина.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Глава городского округа Пущино Алексей Воробьев заметил, что спортплощадка в микрорайоне АБ устанавливается по многочисленным обращением жителей. Спортобъекты возводятся за счет средств бюджета Московской области и средств местного бюджета.

«На данный момент замечаний к выполненным работам по покрытию нет. В рамках контракта предусмотрено гарантийное обязательство. При возникновении каких-либо вопросов подрядчик будет обязан их устранить. В настоящее время продолжаются работы по установке ограждений. Есть небольшое отставание от графика — работы уже должны быть завершены. Но надеемся, что до конца текущего финансового года все успеем», — сказал Алексей Воробьев.

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Универсальные спортивные площадки на дворовых территориях — это дополнительный стимул для детей и подростков вести и поддерживать здоровый образ жизни, проводить свободное время с пользой.

Пущинец Иван Хромов уверен, что спортивная площадка необходима: «Это доступное место для занятия спортом, это бесплатная альтернатива платного спортзала. Это место для саморазвития в спорте! Да и молодежь вместо распития спиртных напитков будет приобщаться к здоровому образу жизни».

Местная жительница Анастасия Русскова тоже положительно оценивает появление в городе спортивных площадок: «Теперь ребятам будет где поиграть в баскетбол, потренироваться на турниках — ведь на площадке в микрорайоне АБ должен появиться воркаут».