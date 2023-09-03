Подмосковье 03 сентября 2023, 14:42 Две школы в Лосино-Петровском открыли после капитального ремонта к 1 Сентября Телеканал «360»

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В Лосино-Петровском ко Дню знаний открыли сразу две школы после капитального ремонта. Рабочие обновили крыши зданий, полы, системы теплоснабжения и электрику. Учителей и школьников встретили яркие кабинеты с новой мебелью и современной техникой.

«Я последние два дня провел с родителями и даже с детьми старших классов. Мы готовили классы к новому учебному году — уже финальная история. Самое важное было услышать про то, что насколько все рады, на позитиве и оформление, и цветовая гамма. И настроение, которое мы создали. Всем спасибо за участие. Спасибо всем тем, кто сделал это возможным», — подчеркнул глава округа Сергей Джеглав.

Главные герои праздника — будущие выпускники и первоклассники. Если для одних это последний год, то у других путь только начинается. Чем занимаются в школе, вчерашние детсадовцы пока знают только понаслышке, но настрой у мальчиков и девочек серьезный.

«Первые впечатления, конечно, невероятные. Чувство радости переполняет. Школа стала светлая, новые, красивые кабинеты. Намного стало просторнее, светлее. Эмоции положительные. Скорее хочется приступить к учебному процессу», — поделилась учительница английского языка школы № 1 Лариса Чернушка.

Ранее Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи, побед в учебе, творчестве и спорте.

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