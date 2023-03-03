Подмосковье 03 марта 2023, 19:15 Две школы Солнечногорска отремонтируют к сентябрю

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В лицее № 7 и Ржавской средней школе в Солнечногорске идет капитальный ремонт. Все работы выполняют по графику, завершить их планируют в августе. За процессом следят администрация округа и депутаты Мособлдумы.

Сотрудники администрации Солнечногорска и депутаты Мособлдумы вместе с родительскими комитетами проверили, как идет процесс капитального ремонта в учебных заведениях.

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«Школа, конечно, находится фактически в центре города. И очень большое количество, более 1200 учеников, на такой небольшой территории. Мы обсуждали это и говорили, что здесь, конечно, нужна еще и современная пристройка. Что этот процесс не надо останавливать. Нужен не только капитальный ремонт, но и дальше расширять», — заявил депутат Мособлдумы Сергей Сретенский.

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Лицей № 7 известен своей богатой историей. Школа была построена в 1937 году. Она является самой древней в округе, поэтому в процессе капитального ремонта возникают сложности. Например, некоторые перекрытия выполнены из дерева — их придется заменить на железобетонные. Но рабочие укладываются в график, демонтаж выполнен уже наполовину.

Работы в Ржавской школе тоже находятся в активной фазе. На месте ежедневно трудятся более 50 человек.

«На каждом этапе у нас присутствует родительский контроль. Родители довольны, доступ имеется, те решения, которые предлагает нам родительский комитет, на сегодня у нас учтены в том проекте, который находится на экспертизе. Но и каких-либо опасений и рисков в настоящий момент мы не видим», — пояснил глава Солнечногорска Константин Михальков.

В обоих заведениях общая строительная готовность пока составляет менее 8%, но темп работ опережает график, поэтому подрядчики с уверенностью заявляют, что успеют в срок. Школы должны быть сданы в эксплуатацию к 1 августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 20 новых школ и 11 детских садов откроют в Подмосковье к сентябрю.

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