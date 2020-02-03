Две школы построят в Рузском округе. Первая примет ребят уже в этом году

В Рузском округе построят две школы. Первую откроют в 2020 году, а вторую — в 2021-м. Почти тысяча ребят будет учиться в новых учреждениях.

Школу на 550 мест на улице Лебеденко в поселке Тучково возводят быстрыми темпами. Ее строят по губернаторской программе «Образование Подмосковья».

Источник фото: пресс-служба администрации Рузского городского округа

В школе будет три этажа. На них разместятся лаборатории и мастерские, столовая на 200 мест, спортзал с удобными раздевалками, актовый зал на 200 мест, медпункт, библиотека с медиасистемой и другие помещения различного назначения.

«Тучково прирастает целыми микрорайонами: „Москворечье“, „Дружный“, „Березки“. Соответственно, и население поселка увеличивается. Становится больше детей, а где учиться ребятам? Лет тридцать у нас не строились школы, а имеющихся не хватает — внук, например, вынужден учиться во вторую смену. Теперь у нас на улице Лебеденко, недалеко от больницы, достраивают новую школу. Она будет большая, места хватит всем», — сказала Валентина Горшкова, новосел микрорайона «Березки».

Сейчас 70% работ выполнено. К концу февраля установят кровлю. На следующем этапе будут штукатурить стены и прокладывать инженерные коммуникации.

«Срок — IV квартал 2020 года, но мы постараемся сделать свою работу пораньше — к началу учебного года», — отметил начальник участка Сергей Ситак.

Источник фото: пресс-служба администрации Рузского городского округа

Благодаря новой школе на улице Лебеденко значительно уменьшится число ребят, учащихся во вторую смену. Сейчас 20% тучковских школьников посещают занятия во второй половине дня. Полностью избавиться от второй смены поможет еще одна школа. Ее построят в микрорайоне Силикатный. Она рассчитана на 400 учащихся.

Старое здание тучковской школы № 2 на улице Новой признали аварийным и снесли. Часть учеников распределили между ближайшими школами, несколько классов посещает занятия в отремонтированных помещениях детского сада.

Рабочие уже подготовили площадку к строительству нового здания. В конце прошлого года администрация Рузского городского округа получила положительное экспертное заключение по проекту. 23 января выдали разрешение на строительство.

Сейчас собираются документы для участия в конкурсных процедурах. На них определят генерального подрядчика. Аукцион проведут в середине марта, в начале апреля строители смогут приступить к работе.

Источник фото: пресс-служба администрации Рузского городского округа

«Живем на улице Новой. Школа, казалось бы, рядом — через два дома, но на уроки дочку приходится возить в третью тучковскую в Восточном микрорайоне, хотя раньше она ходила на уроки самостоятельно. С моей занятостью это не очень удобно, но другого выхода нет. Ждем, когда сможем вернуться к привычной жизни», — поделилась Алина Беспалова, жительница микрорайона Силикатный.

Сдать школу планируют к 1 сентября 2021 года. Ребята, которые сейчас учатся в других школах, смогут вернуться в новое здание.

«На сегодняшний момент у нас нет никаких препятствий, которые могли бы помешать нам выйти на объект», — отметил заместитель главы администрации РГО Салават Тимиргалин.

В прошлом году в Подмосковье по программе губернатора заложили 50 школ, 33 из них планируется сдать в этом году, из них 16 — к 1 сентября.

«Постоянно держу на контроле строительство школ в Тучкове. Запуск школы на улице Лебеденко позволит ликвидировать вторую смену. Эту задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев, и мы ее выполним. Как отметил в своем обращении Андрей Юрьевич, в этом году в Подмосковье планируется сдать 33 школы. И очень приятно, что в их числе будет и наша», — уточнил Николай Пархоменко, глава Рузского городского округа.

Всего же за последние семь лет в Московской области построили 135 школ.