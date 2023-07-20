20 июля 2023, 10:20
Две школы построят в Одинцове к концу года
Две школы построят в Немчиновке и жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове. Первая откроется в конце года, а вторая — 1 сентября.
Школа в жилом комплексе «Гусарская баллада» рассчитана на 2,2 тысячи учеников. Классы уже обставляют новой мебелью.
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Также продолжается строительство четырехэтажного здания в Немчиновке. Школа будет рассчитана на 550 учеников. Для них оборудуют гардероб, медицинский блок, обеденный зал, библиотечно-информационный центр, мастерские трудового обучения и учебные кабинеты.
Кроме того, в этом году капитально отремонтируют детский сад № 55 «Василек» на улице Маршала Бирюзова в Одинцове. Там разместятся 11 групп на 305 детей, а на территории сада обустроят прогулочные веранды. Работы также завершат к сентябрю.
Сейчас образовательные учреждения региона проходят проверку перед новым учебным годом. Специалисты осматривают материально-техническое оснащение учебных заведений, проверяют учреждения на предмет безопасности и соблюдения санитарно-гигиенических норм.
«Подмосковье растет с каждым годом. Для нас это прежде всего сигнал, что нужно строить больше социальных объектов, особенно школ и детсадов. В регионе свыше миллиона школьников, и наша задача — не просто рассадить их за парты, а сделать так, чтобы каждому было интересно на уроке, чтобы ребята могли посещать дополнительные занятия», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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