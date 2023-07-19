Подмосковье 19 июля 2023, 10:26 Две школы капитально отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Школу № 5 и лицей № 1 капитально отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году. Работы начнутся в первом квартале года.

Лицей № 1 построили в 1964 году, а школу № 5 — в 1940-м. Последняя является одним из старейших учреждений Солнечногорска. В каждом учреждении обучается более 900 человек. На время ремонта учеников переведут в соседние школы.

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«Мы рассчитываем на поддержку регионального правительства и лично губернатора Московской области Андрея Воробьева. После подтверждения программы федеральными коллегами начнем подготовку к капремонтам объектов», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сейчас в округе ремонтируют лицей № 7 и ржавскую школу. Там уже выполнили более половины работ, они будут готовы к 1 сентября. Капремонты контролируют представители администрации и родительские комитеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах региона. По его словам, секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях.

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