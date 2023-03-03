Подмосковье 03 марта 2023, 18:49 Две школы капитально отремонтируют в Лосино-Петровском к сентябрю

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В городском округе Лосино-Петровский проведут капитальный ремонт двух школ — № 2 имени В. В. Дагаева и № 1. Работы планируют завершить к сентябрю 2023 года, сообщили в Минстрое Подмосковья.

Работы проведут в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования». Подрядчиком выступит ООО «СК».

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В ходе капремонта в школах заменят окна и фасад, проведут кровельные работы, обновят сети холодного и горячего водоснабжения, канализацию, проведут благоустройство прилегающей территории. Внутри школ выполнят отделку стен и потолков, отремонтируют полы и перекрытия, заменят двери.

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Вторая школа имени В. В. Дагаева была построена в 1957 году, школа № 1 — 1966 года постройки.

Школьники во время ремонта будут заниматься в ближайших учебных заведениях, уточнили в пресс-службе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 20 новых школ и 11 детских садов откроют в Подмосковье к сентябрю.

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