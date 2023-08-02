02 августа 2023, 17:09
Две школы и два детских сада капитально отремонтируют в Солнечногорске к сентябрю
Две школы и два детских сада откроются после капитального ремонта в Солнечногорске 1 сентября. В их числе Ржавская школа, лицей № 7 и детские сады № 32 и № 35.
Готовность Ржавской школы уже достигла 80%. Сейчас рабочие завершают отделку внутренних помещений и фасада здания, проводят благоустройство территории.
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Также готовность лицея № 7 составила 70%. Там проводят монтаж фасада, дверей и окон, систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также завершают внутреннюю отделку.
Кроме того, в детском саду № 32 выполнено 68% работ, а в детском саду № 35 — 63%. Ремонты в этих учреждениях ведутся в рамках президентского проекта «Образование» и губернаторской программы «Образование Подмосковья».
«Контроль капремонта осуществляется не только со стороны представителей администрации, но и депутатским корпусом совместно с родителями и педагогами. Хочу отметить, что подрядные организации достаточно ответственно подходят к работам на объектах образования. Это позволяет гарантировать, что школы и детские сады будут сданы в установленные сроки», — отметила депутат городского округа Солнечногорск Мариям Панфилова.
Напомним, что в 2024 году в Солнечногорске капитально отремонтируют школу № 5 и лицей № 1.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в регионе капитально ремонтируют более 60 школ.
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