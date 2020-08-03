Две школьные пристройки подготовили к открытию в Королеве. Вместе они примут 600 учеников
Первую пристройку для 200 учеников сделали на улице Соколова в Юбилейном микрорайоне. Корпус относится к гимназии № 5. Об этом сообщил министр подмосковного строительного комплекса Владимир Локтев.
Вторая пристройка — на 400 мест. Здание возвели на Школьном проезде. Во внутренних двориках корпусов появятся спортивные зоны с игровыми конструкциями. Обе территории благоустроят и озеленят.
В новых пристройках мы предусмотрели все необходимые помещения — для организации учебной и внеурочной деятельности, питания, медицинского сопровождения школьниковВладимир Локтев.
В помещениях оборудовали все, что необходимо маломобильным жителям. Новые корпуса построили по национальному проекту «Образование». К началу сентября сдадут 16 учебных заведений.
Министр областного строительного комплекса Владимир Локтев рассказал, что более 70 социальных объектов запустят в регионе до конца этого года. Выполнить работы позволят национальные проекты.
Губернатор поручил Локтеву завершить строительство учебных заведений до 1 сентября. Это касается запланированных школ и детских садов.