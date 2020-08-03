Две школьные пристройки подготовили к открытию в Королеве. Вместе они примут 600 учеников

В подмосковном Королеве завершили возведение двух школьных пристроек. Одна из них дополнила гимназию № 5, а другая — школу № 8. В общей сложности корпуса примут 600 ребят. Оба объекта подготовили к открытию.

Первую пристройку для 200 учеников сделали на улице Соколова в Юбилейном микрорайоне. Корпус относится к гимназии № 5. Об этом сообщил министр подмосковного строительного комплекса Владимир Локтев.

Вторая пристройка — на 400 мест. Здание возвели на Школьном проезде. Во внутренних двориках корпусов появятся спортивные зоны с игровыми конструкциями. Обе территории благоустроят и озеленят.

В новых пристройках мы предусмотрели все необходимые помещения — для организации учебной и внеурочной деятельности, питания, медицинского сопровождения школьников Владимир Локтев.

В помещениях оборудовали все, что необходимо маломобильным жителям. Новые корпуса построили по национальному проекту «Образование». К началу сентября сдадут 16 учебных заведений.

Министр областного строительного комплекса Владимир Локтев рассказал, что более 70 социальных объектов запустят в регионе до конца этого года. Выполнить работы позволят национальные проекты.

Губернатор поручил Локтеву завершить строительство учебных заведений до 1 сентября. Это касается запланированных школ и детских садов.