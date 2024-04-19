Подмосковье 19 апреля 2024, 12:10 Две поликлиники в ЖК «Инновация» в Одинцове достроят к лету Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Детскую и взрослую поликлиники возводят в жилом комплексе «Инновация» в Одинцовском округе. Работы завершат этим летом.

Учреждения разместятся на первом этаже жилого дома, что позволит увеличить доступность поликлиник для маломобильных граждан. В каждой из двух поликлиник врачи будут принимать по 62 пациента в день.

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Медучреждения перейдут на баланс муниципалитета сразу после открытия. Сейчас строители завершают внутреннюю отделку, монтируют коммуникации и инженерные сети.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в восьми округах Подмосковья откроют новые медицинские центры в этом году.

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