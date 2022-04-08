Две поликлиники откроют в Мытищах к концу года

Открытие двух новых поликлиник в городском округе Мытищи планируется в конце 2022 года. Об этом в программном выступлении сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.

Она представила доклад «О перспективах развития округа в 2022 году». Тема здравоохранения стала одной из ключевых. По словам Купецкой, люди должны получать качественную медицинскую помощь там, где они проживают, для своего удобства и комфорта.

В жилом комплексе «Афродита» откроется кабинет врача общей практики смешанного типа на 65 приемов в смену. А в жилом комплексе «Пироговская Ривьера» откроется поликлиника из двух корпусов на 200 посещений в смену для детей и взрослых.

На базе открывающихся предприятий планируется создать 2650 рабочих мест. В Московской области действуют специальные меры поддержки переквалификации. Его может пройти любой желающий, чтобы потом трудоустроиться и работать в новой профессии.

Еще одна важная тема, которой в своем обращении коснулась глава района это расселение аварийных домов. Планируется расселить переселить 57 семей в этом году. Купецкая отметила, что муниципалитет активно развивается, ведется жилищное строительство. Появляются новые микрорайоны и вопрос расселения аварийного фонда нужно решать быстро. В настоящее время в благоустроенные квартиры переселены 37 семей. Еще 20 семей переселят в благоустроенное жилье до конца года.