Подмосковье 07 августа 2023, 06:30 Две подмосковные команды заняли пьедестал почета по итогам турнира Серебряного кубка футбольных мам Сообщество "Футбольные мамы"

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Третий этап «Кубка футбольных мам» прошел в Подольске. Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, команды из Подмосковья заняли второе и третье место по итогам Серебряного кубка соревнований.

Вторая ступень пьедестала почета досталась коллективу «Драйв» из Балашихи, бронзовые медали завоевала сборная футбольных мам Подмосковья. Победу в соревнованиях одержал коллектив из Москвы.

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Всего в турнире приняли участие восемь команды. Кроме представительниц столицы и региона, за высокие места боролись спортсменки из Владимира и города Елец Липецкой области.

Королевой Серебряного кубка признали Екатерину Баринову из сборной Подмосковья, а ее коллега Елизавета Хамзина стала лучшим игроком турнира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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