07 августа 2023, 06:30
Две подмосковные команды заняли пьедестал почета по итогам турнира Серебряного кубка футбольных мам
Третий этап «Кубка футбольных мам» прошел в Подольске. Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, команды из Подмосковья заняли второе и третье место по итогам Серебряного кубка соревнований.
Вторая ступень пьедестала почета досталась коллективу «Драйв» из Балашихи, бронзовые медали завоевала сборная футбольных мам Подмосковья. Победу в соревнованиях одержал коллектив из Москвы.
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Всего в турнире приняли участие восемь команды. Кроме представительниц столицы и региона, за высокие места боролись спортсменки из Владимира и города Елец Липецкой области.
Королевой Серебряного кубка признали Екатерину Баринову из сборной Подмосковья, а ее коллега Елизавета Хамзина стала лучшим игроком турнира.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
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