Две подъездные дороги к крупнейшим предприятиям построили в Подмосковье

В Подмосковье завершил строительство двух подъездных дорог, ведущих к крупнейшим предприятиям в области — мясокомбинату «Черкизово» в Кашире и терминально-логистическому центру «Восточный» в Богородском округе.

Новая дорога «Ледово-Труфаново» — Железня» ведет к комбинату «Черкизово», ее протяженность составляет 1,5 километра. По дороге смогут проезжать порядка пяти тысяч автомобилей с расчетной скоростью движения 80 километров в час.

Благодаря новой дороге будет обеспечена транспортную доступность мясокомбината, который недавно открылся после реконструкции и считается одним из крупнейших предприятий в Европе.

Реконструкция мясокомбината — это первый этап создания комплекса предприятий мясоперерабатывающей промышленности в городском округе Кашира, которые обеспечат в перспективе порядка 1,5 тысячи новых рабочих мест.

К терминально-логистическому центру «Восточный» в Богородском округе теперь тоже ведет новая дорога. Ее общая протяженность — 1,2 километра с расчетной скоростью 60 километров в час.

Планируется, что в трехлетней — пятилетней перспективе на ТЛЦ появится восемь тысяч рабочих мест. «Восточный» станет одним из опорных терминально-логистических центров Подмосковья и разместится на площади более 100 гектаров.

Реализация проекта к 2020 году позволит принимать по железной дороге 600 тысяч двадцатифутовых контейнеров в год.