Подмосковье 11 января 2024, 15:40 Две площадки для утилизации новогодних елей откроют в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Жители Химок могут сдать елки на переработку. Экологическая акция по утилизации новогодних деревьев стартует на двух площадках округа 15 января.

Собранные во время акции новогодние ели измельчат в щепу. Часть будут использовать в качестве компоста и на производстве грунтов для акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы». Другая часть станет сырьем для производства фанеры и деталей детских площадок.

Реклама

«Городской округ Химки присоединяется к таким экоакциям уже не первый год. Здесь стоит отметить, что очень важно правильно утилизировать новогодние ели. Дальнейшая их переработка позволяет получить щепу, фанеру. Все это важно для благоустройства и для экологии. Хочу также сказать спасибо жителям, которые принимают активное участие в таких акциях», — прокомментировал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Жители Химок могут принести новогодние ели на специально оборудованные площадки по адресам: улица Машинцева, дом № 9 в Новых Химках и улица Горького, владение 13 в Сходне. Деревья должны быть полностью очищены от мишуры, блесток, скотча, искусственного снега, веревок и пленки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».