Подмосковье 11 ноября 2022, 22:57 Две печки-буржуйки направили в зону спецоперации из Павловского Посада

Читать 360tv в

На прошлой неделе в зону СВО была доставлена большая партия гуманитарной помощи из Павловского Посада. Ее собрали в штабе по поддержке мобилизованных. Среди высокоточного оборудования, спецснаряжения и продуктов питания были две печки, которые в народе называют буржуйками. Их изготовил павловопосадец Денис Глазунов на своем дачном участке.

Реклама

Денис не профессиональный сварщик, но остаться в стороне не может и решил делом помочь нашим бойцам. В свои выходные дни Денис продолжает работу, посвящая ей все свободное время.

Добрая инициатива Дениса Глазунова не осталась незамеченной. Поблагодарить его за добрый поступок приехал лично глава округа Денис Семенов.

Впереди — зима. Чтобы помочь нашим бойцам согреться на боевых позициях в полевых условиях, Денис Глазунов принял решение продолжать свою индивидуальную гуманитарную акцию до тех пор, пока это будут востребовано. Глава муниципалитета эту инициативу поддержал и обещал помочь с материалами.

Ранее губернатор Воробьев пообещал добровольцам СВО из Подмосковья решить вопросы с выплатами.