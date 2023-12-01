01 декабря 2023, 17:49
Две «Парты героев» открыли в школе № 23 в Богородском округе
Две «Парты героев» установили в честь погибших участников специальной военной операции в школе № 23 в Богородском округе. Они посвящены памяти Ильи Медведева и Кирилла Стаехи.
Участие в мероприятии приняли семьи погибших героев.
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Илью Медведева наградили орденом Мужества посмертно. У Кирилла Стаехи осталось два сына, которые сейчас учатся в центре образования № 23. Память об отце теперь всегда будет с ними в стенах родной школы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками СВО. Глава региона наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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