Две партии дынь сняли с продажи после проверки почти 140 бахчевых развалов Подмосковья

Менее чем за неделю в Подмосковье проверили более 50 тонн дынь и арбузов. Это 135 бахчевых развалов. Две партии дынь на 230 килограммов сняли с продажи.

Там обнаружили превышение предельно допустимого уровня содержания нитратов. Это развалы в Подольске. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, владельцев продукции проинформировали о ее несоответствии нормам. С 15 по 19 сентября в Подмосковье состоялась ветеринарно-санитарная экспертиза дынь и арбузов, реализуемых на бахчевых развалах Сергей Воскресенский. По его словам, отобрали 260 проб дынь и арбузов. Общий вес исследованных партий составил 52 тонны.