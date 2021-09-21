21 сентября 2021, 16:08
Две партии дынь сняли с продажи после проверки почти 140 бахчевых развалов Подмосковья
Менее чем за неделю в Подмосковье проверили более 50 тонн дынь и арбузов. Это 135 бахчевых развалов. Две партии дынь на 230 килограммов сняли с продажи.
Там обнаружили превышение предельно допустимого уровня содержания нитратов. Это развалы в Подольске.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, владельцев продукции проинформировали о ее несоответствии нормам.
С 15 по 19 сентября в Подмосковье состоялась ветеринарно-санитарная экспертиза дынь и арбузов, реализуемых на бахчевых развалах
Сергей Воскресенский.
По его словам, отобрали 260 проб дынь и арбузов. Общий вес исследованных партий составил 52 тонны.