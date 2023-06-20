Подмосковье 20 июня 2023, 08:32 Две выставки открыли в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске

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Выставки «Мир, нарисованный с любовью» и «Живая глина» открыли в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. Авторы работ — член солнечногорского отделения Союза художников Подмосковья Анна Артемьева и мастер гончарного искусства Ольга Боженарь.

Заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Мария Водяницкая поздравила художниц с открытием выставок и от имени главы муниципалитета Константина Михалькова вручила Анне Артемьевой поздравительный адрес в честь 45-летия.

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«Каждая выставка, представленная в Путевом дворце Солнечногорска, это всегда открытие мира, красоты и доброты. В этот раз в экспозиции Ольги Боженарь и Анны Артемьевой вошло почти 200 работ», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Мария Водяницкая.

Анна Боженарь занимается искусством с 2010 года. Она рисует пейзажи, натюрморты, особенно любит изображать животных.

Ольга Боженарь была с детства увлечена прикладным искусством. Закончив карьеру юриста, она освоила гончарное дело и сейчас продолжает пробовать новые направления в творчестве.

Выставка «Мир, нарисованный с любовью» будет работать до 9 июля, а экспозиция «Живая глина» — до 20 августа.

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