Две новые программы магистратуры появятся в МГОУ в следующем учебном году

В новом учебном 2021–2022 году в Московском государственном областном университете появятся две новые программы магистратуры на договорной основе.

Окончившие бакалавриат и специалитет смогут поступить в магистратуру на два новых направления: «Экологическая безопасность» на факультете Безопасности жизнедеятельности и «Русский язык как иностранный» на факультете русской филологии.

Познакомиться с программами можно во время презентации проекта «Профессиональные траектории МГОУ», которая состоится 11 марта в 16:00. О новых направлениях, а также о поступлении в аспирантуру расскажут представители университета.

Все программы ориентированы на современный рынок труда и предоставляют широкие возможности для успешного развития карьеры и личностного роста.

Чтобы посмотреть презентацию, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Мероприятие пройдет в двух форматах: очном и онлайн. Прийти на мероприятие можно по адресу: город Москва, улица Радио, дом 10А, Демидовский зал (аудитория 83). Чтобы присоединиться к презентации онлайн, нужно подключиться к трансляции по ссылке.