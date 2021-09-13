Две новые поликлиники открыли в Подольске

В Подольске свои двери открыли две новые поликлиники — на улицах Ульяновых и Ленинградской. В первой из них будут ждать маленьких пациентов. Во второй есть и взрослое, и детское отделения.

Современная многофункциональная детская поликлиника № 1 на Ульяновых заработала после долгих лет ожидания. Раньше местным жителям приходилось ездить в другой микрорайон, чтобы показать ребенка педиатру.

«Здесь будут принимать все узкие специалисты в великолепных условиях, в новых кабинетах с современным оборудованием. Будут размещены кабинеты функциональной диагностики. Сюда переехала клинико-диагностическая лаборатория», — пояснила главврач поликлиники Наталья Мотылева.

Работают в поликлинике около 60 сотрудников, в том числе более 30 узких специалистов. Ее кабинеты уже заполнились новыми посетителями: кто-то проверил зрение, других направили на УЗИ, третьих — сдавать анализы. Для этого в медучреждении установили высокотехнологичный биохимический анализатор, способный проводить 400 тестов в час.

«Думаю, что это замечательный подарок не только жителям Паркового микрорайона, но и для детского здравоохранения городского округа Подольск. От души всех поздравляю с праздником, радуюсь этому подарку», — сказал глава городского округа Николай Пестов.

Еще один подарок подготовили для тех, кто живет в юго-западном микрорайоне на улице Ленинградской. Там пациентов готова принять поликлиника, рассчитанная на 260 взрослых и 240 детских посещений в смену.

«По поручению Андрея Юрьевича (Воробьева, губернатора Подмосковья — прим. ред.) мы все-таки завершили этот процесс вместе с администрацией городского округа Подольск, завершили все ремонтные работы, ликвидировали все строительные недостатки, привели их к санитарным нормам и правилам. С помощью нашего инвестиционного блока нашли инвесторов, которые закупили нам современное оборудование», — подчеркнула здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В поликлиниках созданы комфортные условия как для пациентов, так и для врачей: у каждого есть свое отдельное рабочее место и личный компьютер. А в детских отделениях для маленьких пациентов подготовили игровые зоны, чтобы ожидание в очереди было менее утомительным.