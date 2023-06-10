Подмосковье 10 июня 2023, 13:36 Две новые поликлиники открыли в Красногорске

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Новые медицинские учреждения открыли в микрорайонах «Малина» и «Красногорский» в одноименном округе. Ранее жителям кварталов приходилось добираться около 20 минут до поликлиники в Нахабино.

Торжественное открытие медпунктов прошло при участии детей Красногорска и главы муниципалитета Дмитрия Волкова. В новых учреждениях пациенты смогут получить экстренную помощь педиатра и терапевта, пройти плановый осмотр и открыть больничный.

«Мы до этого ходили в Нахабино через железнодорожный мост. Сейчас конечно мы здесь живем, для нас это очень удобно. Мы очень рады что здесь будет наш педиатр, которому мы доверяем на 100%. И благодаря которому растут наши малыши.», — поделилась жительница ЖК «Малина» Юлия Медведева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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