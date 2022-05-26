Две новые подстанции скорой помощи построят в Кашире и Солнечногорске в 2022 году

Новые подстанции скорой медицинской помощи появятся в этом году в Кашире и Солнечногорске. Архитектурный облик для повторного применения при строительстве подстанций одобрила Мособлархитектура.

Проект будет реализован в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«В Подмосковье большое внимание уделяется развитию системы здравоохранения. Так, в 2022 году планируется реализовать две новых подстанции скорой медицинской помощи — в Кашире на улице 1-я Дзержинская на 10 бригад скорой помощи и в Солнечногорске на улице Военный городок на 15 бригад. По проекту мощность подстанций разная, что отразилось на общей площади объектов, которая составит порядка 1700 и 2000 квадратных метров соответственно», — сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здания подстанций скорой помощи будут иметь переменную этажность. В двухэтажном блоке расположатся медицинские и процедурные кабинеты, диспетчерская служба, помещения для отдыха медперсонала и водителей, комнаты психологической разгрузки и учебно-методический класс, а также конференц-зал, служебные и хозяйственные помещения. В одноэтажном блоке будут находиться технические помещения для обслуживания автопарка с постом мойки автомобилей и зоной ремонта.

«Авторы разработали два универсальных варианта отделки фасадов, которые позволят вписать здания подстанций скорой помощи в любой контекст городской и сельской застройки. В одном варианте применяются серо-коричневые плиты, цвета древесной коры, во втором — серые, стального оттенка», — пояснила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Проектировщиком подстанций выступило ООО «Крост-Д». Для строительства зданий подстанций скорой помощи будут применяться современные технологии, включая быстровозводимые конструкции из двухслойных железобетонных панелей.

Ранее сообщалось, что более 400 подмосковных врачей получили земельные участки благодаря новой льготной программе, введенной губернатором региона Андреем Воробьевым.