Подмосковье 05 мая 2023, 11:20 Новые операционные открыли в МОНИКИ Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Еще две ЛОР-операционные открыли в МОНИКИ имени Владимирского. Это позволит увеличить число проводимых операций в три раза. Туда также поставили оборудование, благодаря которому клиника сможет выполнять новые виды хирургических вмешательств.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что открыть новых операционных в МОНИКИ позволит повысить качество и доступность медицинской помощи в регионе.

Реклама

«МОНИКИ — флагман областного здравоохранения, где высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают как взрослым, так и детям», — отметила она.

Стоимость нового оборудования превысила 20 миллионов рублей. Благодаря этому в клинике будут применять лазерные технологии, а также радиоволновую и холодно-плазменную хирургию.

По словам руководителя отделения оториноларингологии Виктора Егорова, новые операционные также дадут возможность расширить сотрудничество с врачами областных ЛОР-отделений, которые смогут обучаться работе на новой технике и внедрять подобные практики в своих больницах.

«Современное оборудование и инструментарий, которым оснащены наши операционные позволяют поднять на более высокий уровень не только практическую лечебную работу, но и научную и педагогическую деятельность», — подчеркнул он.

Лечение в клинике можно пройти бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».