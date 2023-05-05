05 мая 2023, 11:20
Новые операционные открыли в МОНИКИ
Еще две ЛОР-операционные открыли в МОНИКИ имени Владимирского. Это позволит увеличить число проводимых операций в три раза. Туда также поставили оборудование, благодаря которому клиника сможет выполнять новые виды хирургических вмешательств.
Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что открыть новых операционных в МОНИКИ позволит повысить качество и доступность медицинской помощи в регионе.
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«МОНИКИ — флагман областного здравоохранения, где высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают как взрослым, так и детям», — отметила она.
Стоимость нового оборудования превысила 20 миллионов рублей. Благодаря этому в клинике будут применять лазерные технологии, а также радиоволновую и холодно-плазменную хирургию.
По словам руководителя отделения оториноларингологии Виктора Егорова, новые операционные также дадут возможность расширить сотрудничество с врачами областных ЛОР-отделений, которые смогут обучаться работе на новой технике и внедрять подобные практики в своих больницах.
«Современное оборудование и инструментарий, которым оснащены наши операционные позволяют поднять на более высокий уровень не только практическую лечебную работу, но и научную и педагогическую деятельность», — подчеркнул он.
Лечение в клинике можно пройти бесплатно по полису ОМС.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.
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