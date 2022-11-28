Подмосковье 28 ноября 2022, 11:50 Две новые дороги появятся в Ленинском округе к 2026 году

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Новые дороги, связывающие между собой населенные пункты Ленинского городского округа, будут построены к середине 2026 года. Проектирование одного из объектов начнется уже до конца года.

Первая дорогая обеспечит удобный подъезд к деревне Калиновка и одноименному жилому комплексу, вторая свяжет деревню Сапроново с Каширским шоссе.

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«Подъезд к Калиновке начнут проектировать уже в этом году, после определения подрядчика и заключения контракта с ним. Дорогу к Сапроново с кольцевой развязкой будут разрабатывать в начале следующего года», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Дорога Щербинка — Федюково — Каширское шоссе длиной 1,6 километра будет включать четыре полосы движения. Она соединит Мемориальный проезд и съезд в деревню Калиновку. По ходу движения будут установлены четыре автобусных павильона. Открыть участок планируется во втором квартале 2026 года.

В ближайшее время будет объявлен тендер на проектирование и строительство дороги Каширское шоссе — деревня Сапроново. Этот путь длиной три километра также будет включать четыре полосы. Сдать объект в эксплуатацию предполагается в первом квартале 2026 года.

Ранее стало известно, что больше 80 миллиардов рублей предусмотрено на ремонт и строительство дорог в Подмосковье в 2023 году. Работы пройдут во многих городских округах, при этом некоторые транспортные артерии будут улучшены, а иные — построены с нуля.

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