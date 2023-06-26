Подмосковье 26 июня 2023, 12:51 Две незаконные торговые точки закрыли в Мытищах

Читать 360tv в

Сотрудники Управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ провели рейд. Они выявили и закрыли две незаконные торговые точки.

Одна из незаконных торговых точек без всякой разрешительной документации находилась около конкорса станции «Мытищи». Имущество незаконных предпринимателей конфисковали, передав на ответственное хранение. Собственник может забрать его после уплаты штрафов.

Реклама

Еще один незаконный объект торговли овощами и фруктами стихийно за ночь возвели между домами № 35 и № 37 на улице Мира. Его уже демонтировали ранее, но он открылся вновь. После рейда собственник уже сам убрал несанкционированную точку с улицы.

Что касается торгового павильона на улице Колпакова около № 42, то здесь комиссия не выявила нарушений. Все документы, накладные и сертификаты на продукцию соответствуют нормам законодательства.

«Такая работа ведется на регулярной основе. Плюс мы работаем с обращениями жителей, жалобами, которые приходят на портал „Добродел“. Все их фиксируем, обрабатываем, проводим проверки», — рассказал исполняющий обязанности начальника управления Владимир Свинарчук.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал увеличить инвестиционную привлекательность региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».