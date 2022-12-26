Подмосковье 26 декабря 2022, 11:58 Спортсмены из Подмосковья завоевали две бронзы на Кубке России по фехтованию в Смоленске

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Мужская и женская сборные Московской области завоевали медали на всероссийских соревнованиях шпажистов, которые проходят с 18 по 27 декабря в Смоленске. Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.

Татьяна Андрюшина, Марина Кесаева, Анастасия Солдатова и Кристина Ясинская составили женскую сборную Подмосковья. В упорной борьбе за пьедестал девушки победили команду Москвы со счетом 45:41 и смогли вырвать бронзу.

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В мужской команде сражались Георгий Бруев, Владимир Толасов, Роман Федоров и Дмитрий Швелидзе. Шпажисты уверенно обыграли соперников из столицы со счетом 45:35 и тоже заняли третье место.

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Недавно губернатор Андрей Воробьев побывал на отремонтированном спортивном комплексе «Трудовые резервы» в Мытищах. После 15 лет простаивания в нем вновь заработали секции борьбы, гимнастики и хореографии.

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