Подмосковье 12 мая 2023, 13:52 Подмосковье выиграло две медали на всероссийских соревнованиях по высшему пилотажу Фото: Всероссийская федерация авиационных гонок

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Всероссийские соревнования по высшему пилотажу прошли в Волгограде на реактивных самолетах на Кубок Великой Победы. Подмосковье выиграло две бронзовые медали.

Как сообщили в Минспорте, в соревнованиях участвовали пилоты из Москвы, а также Московской и Калужской областей. Регион представили Вячеслав Смолин, Дмитрий Шакуров и Максим Лихолетов. Соревнования включили в себя два комплекса из восьми фигур. Это петли, полупетли, переворот на горке, три четвертые петли, вертикальная восьмерка, фиксированная бочка и другие.

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Упражнения выполняли на реактивных самолетах Л-29 на высоте 400 метров в нижней и 1500 — верхней точке.

Бронзовую медаль в дисциплине «многоборье» выиграл Дмитрий Сакуров. Вторую награду регион получил в командном соревновании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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