Подмосковье 08 февраля 2024, 17:05 Две компании из Химок поучаствуют в конкурсе растущих российских брендов «Знай наших» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В рамках ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени», два предприятия из городского округа Химки представят свою продукцию на всероссийском уровне и примут участие в конкурсе «Знай наших». Конкурс организован Агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс».

Среди участников — компания Антона Серикова, занимающаяся производством мясной и колбасной продукции без использования консервантов и сои, известная своим рекордом России по изготовлению колбасы длиной в 100 метров. Второй участник, пекарня Ксении Гудковой, специализируется на выпечке разнообразных изделий, включая хлеб, торты и пирожные, производя более трех тонн продукции в месяц.

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«В округе реализуется множество проектов, направленных на помощь и поддержку начинающего бизнесу. Это программы местного, муниципального уровня, региональные и федеральные», — отметил лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Егор Ченюк.

Цель конкурса «Знай наших» — стимулировать развитие отечественных производителей, демонстрирующих устойчивый рост и высокую степень локализации производства. Участие в таком мероприятии не только повышает узнаваемость бренда, но и способствует налаживанию новых деловых контактов и расширению рынка сбыта.

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