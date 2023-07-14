Подмосковье 14 июля 2023, 09:06 Две компании из Балашихи стали участниками программы «Земля за 1 рубль» пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Работа по привлечению и поддержке инвесторов ведется в Балашихе. Так, две компании округа стали участниками программы «Земля за 1 рубль». Теперь они смогут получить льготную ставку при аренде участков.

Компания «Тайм» построит на арендованной земле производственно-складской комплекс к 2025 году. Там будут заниматься изготовлением сантехнических инсталляций для внутренних инженерных систем зданий. Инвестиции в проект составят более миллиарда рублей. Также появится 200 новых рабочих мест.

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Фабрика вентиляции «Галвент» построит производственный комплекс к 2025 году. Там будут выпускать системы вентиляций для производственных и промышленных объектов. Объем инвестиций составит более 1,2 миллиарда рублей. На производстве создадут около 500 новых рабочих мест.

Напомним, ранее в регионе запустили новую программу поддержки бизнеса — «Недвижимость за один рубль».

«Ускоряем для бизнеса все процессы — строим, подключаем инфраструктуру, предоставляем меры поддержки. Для этого переводим их в цифру, на наш Инвестпортал. Недавно мы запустили новую меру поддержки для малого и среднего предпринимательства — „Недвижимость за 1 рубль“. Надеемся, что эта мера тоже станет востребованной в Подмосковье», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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