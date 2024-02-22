Подмосковье 22 февраля 2024, 15:50 Две команды из Подмосковья выиграли золото и серебро на всероссийском турнире по мини-футболу Ассоциация мини-футбола России

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Две команды, представляющие Подмосковье в финале Всероссийского турнира «Мини-футбол — в школу» стали победителями и призерами соревнований. Юноши получили золото, а девушки — серебро.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, во всероссийском финале участвуют 512 команд и более пяти тысяч спортсменов из разных регионов страны.

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Команда юношей 2006–2007 годов рождения из Коломны получила золотую медаль в соревнованиях третьем дивизионе.

Среди девушек призером соревнований стала команда из Орехова-Зуева, выступавшая в дивизионе № 2, уступив команде из Башкортостана. Подмосковная команда завоевала серебряную медаль.

Финальные матчи 19-го сезона всероссийских соревнований «Мини-футбол — в школу» среди команд общеобразовательных учреждений в 2023-2024 проходят в Нижегородской области с 16 февраля по 10 марта.

Всего в проекте «Мини-футбол — в школу» на территории Московской области приняли участие 2808 школьников.

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