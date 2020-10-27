Две девушки из Подмосковья прошли в финал вокального шоу «Ты супер!»

Вероника Калинцева и Мария Божьева прошли в финал вокального проекта «Ты супер!» на канале НТВ. Девушки из Подмосковья оказались в трудной жизненной ситуации, но смогли, несмотря ни на что, воплотить свою мечту и выйти на большую сцену.

Вероника Калинцева родом из небольшого городка в Подмосковье. Девушка окончила музыкальную школу, выступала в местном Дворце культуры. И вот после серьезной подготовки она попала на вокальное шоу, которое смотрит вся страна.

Источник фото: телеканал «360»

Вероника еще совсем маленькой осталась без мамы — та отказалась от ребенка. Девочку воспитывают бабушка с дедушкой. Они всегда рядом и во всем поддерживают свою внучку. Именно бабушка когда-то нашла Веронике педагога, с которым скромная девчонка смогла раскрыться.

«Когда я у нее что-то спрашивала, у нее не получалось, у нее катились из ее голубых глазищ слезы. Я все время говорила: „Вероника, ну скажи мне, что, что не так, давай вместе“», — вспоминает Людмила Симон, педагог Вероники Калинцевой.

И когда учитель рассказала, что тоже выросла без мамы, появилась какая-то невидимая связь. Вероника смогла довериться педагогу, и вместе им удалось достичь колоссального успеха.

Источник фото: телеканал «360»

«Я говорю себе: „Никогда не сдавайся, иди вперед“», — завила Вероника Калинцева, участница вокального конкурса.

Поверить в себя хорошо помогает опыт. Вместе с ним приходит умение правильно себя настроить. Чем больше за плечами конкурсов, фестивалей, выступлений, тем увереннее каждый новый выход на сцену.

Мария Божьева тоже родилась в Московской области. Ее, как и Веронику, воспитывала бабушка. Когда-то на одном из городских праздников девочка подошла к сцене и попросила разрешения спеть. Ей отказали, но пригласили на прослушивание.

Источник фото: телеканал «360»

С тех пор Мария не представляет своей жизни без вокала. Маша волнуется перед каждым выходом на сцену, но она всегда берет себя в руки и делает то, что умеет лучше всего.

«Я думаю только о том, как исполнить, как сделать все качественно, чтобы всем понравилось», — сказала Мария Божьева, участница вокального конкурса.

Источник фото: телеканал «360»

Мария и Вероника прошли в финал вокального конкурса. И неважно, кто выиграет, важно, что они нашли на проекте друзей и осуществили свою мечту.