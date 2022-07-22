Две детские площадки открыли в Одинцове

Качели, горки и даже настоящий замок - это новая детская площадка на Новоспортивной улице в Одинцове. Ее уже открыли для первых юных посетителей. К малым формам применили особый подход - их установили таким образом, чтобы дети не пересекались потоками.

Источник фото: телеканал «360»

Все материалы для площадки использовали современные и безопасные. Напольное покрытие сделано резиновым и мягким, чтобы в случае падения удалось максимально избежать травм у ребенка.

«Здесь еще появятся столбы освещения и система видеонаблюдения „Безопасный регион“, опять же с точки зрения безопасности для всех детишек, которые здесь находятся. Знаем, что уже обращались к нам родители по поводу лавочек, добавим обязательно лавочек, чтобы было больше места для того, чтобы посидеть в теньке, посмотреть за своими детьми», — отметил глава Одинцовского г. о. Андрей Иванов.

Еще один новый игровой комплекс появился в Заречье. Размер площадки — 300 квадратных метров. Каждая игровая зона — со своей уникальной тематикой. Этот объект посвящен экологии.

«Я знаю, что здесь была устаревшая уже площадка, и жители голосовали, поддержали нас и депутаты. И поэтому именно это место было выбрано для включения в программу губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева по развитию комфортной городской среды», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Открытие новых объектов прошло с размахом. Для детей подготовили развлекательную программу с анимацией, конкурсами и сладкими подарками.

«Здорово, что есть возможность такие площадки обновлять, дети в восторге, они рады. Они в принципе готовы были и на старой играть, но, конечно, когда они увидели новую — естественно, внимание приковано, и они дольше хотят гулять, проводить время на свежем воздухе, поэтому, конечно, инициатива классная», — поделились местные жители.

Всего по губернаторской программе в округе до конца месяца откроется еще пять детских площадок.