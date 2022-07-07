Две детские площадки открыли в Ленинском округе

В деревне Горки Ленинского округа открылась «космическая» детская площадка. Здесь и карусель в виде планеты, и ракеты, и цветовая гамма подобрана в космической тематике.

Площадку открыли в рамках губернаторской программы. Все материалы — современные и абсолютно безопасные. Например, напольное покрытие — резиновое и очень мягкое, чтобы в случае падения удалось максимально избежать травм. Всего таких площадок в округе 12, в этот день открыли сразу две космические локации.

«Они все возникают в тех локациях, где голосуют люди — это обязательно. То есть мы видим, что это самая современная, насыщенная всякими активностями, которые только могут быть», — сказал глава Ленинского г. о. Алексей Спасский.

В деревне Горки открытие космоса прошло с размахом — детям подготовили большую развлекательную программу и мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги.

За состоянием площадки следят камеры видеонаблюдения. Все они подключены к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых площадках для детей в Подмосковье.