Две большие игровые зоны для детей построят в Солнечногорске

Установку современных игровых комплексов проводят в рамках Губернаторской программы.

Площадку размеров 450 квадратных метров готовят для установки детской игровой зоны. К концу июля здесь появится большая детская площадка.

Ежедневно в устройстве территории будущей игровой зоны задействовано несколько десятков человек, экскаваторы и грузовики.

«На данный момент выполнены работы по улице Центральной, дом 4. Там выполнены работы по обустройству асфальтобетонного покрытия. В дальнейшем будут установлены малые архитектурные формы и обустроено резиновое покрытие», — рассказал начальник Управления дорожной инфраструктуры, благоустройства, транспорта и связи администрации городского округа Солнечногорск Алексей Овчинников.

По плану на игровой зоне будет цветное безопасное покрытие, качели разных видов, горки и разнообразные снаряды для того, чтобы дети могли лазить по ним. Жители района давно просили установить здесь такую площадку. В итоге было решено возвести самую большую площадку из возможных. Такую же площадку поставят в деревне Брехово.