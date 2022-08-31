Двое жителей Подмосковья вошли в топ-15 победителей конкурса по искусственному интеллекту

Подведены итоги девятого регионального чемпионата конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Владимир Ахременко и Владислав Сидельников из Московской области вошли в топ-15 участников.

Всего на участие в чемпионате были зарегистрированы 383 участника. Они смогли решить задачу, которую им задало правительство Ульяновской области совместно с ООО «Норд Клан». Был разработан специальный алгоритм, который позволяет рассчитать дистанцию до едущей впереди машины с разного расстояния. В будущем его смогут использовать в системах навигации, которые будут предупреждать водителей об опасном сближении.

Со вступительным словом к участникам церемонии закрытия чемпионата обратился заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков. Он отметил, что в этом году участники приехали на конкурс из 61 региона России. Задача для этого проекта называлась «Берегись автомобиля», по названию известного советского фильма.

«Соблюдение безопасного расстояния до впереди идущего транспорта — один из важных критериев безопасности дорожного движения. Из-за несоблюдения дистанции между автомобилями происходит множество опасных ДТП. Надеюсь, решения, найденные участниками, будут взяты в работу и помогут в будущем уменьшить количество аварий и спасти жизни водителей и пассажиров», — сказал Антон Сериков.

15 самых сильных участников получили ценные призы — им досталась туристическая поездка в один из российских регионов. На девятом месте оказался Владимир Ахременко из Московской области. На 12 месте — Владислав Сидельников, тоже из Подмосковья.

В 2022 году в России пройдут сразу 25 таких региональных чемпионатов. Каждый из них будет проводиться на протяжении минимум 25 дней. Ожидается, что за год в мероприятиях примут участие порядка 2500 человек. Организатором конкурса выступает Министерство экономического развития России. Оператор конкурса — АНО «Россия — страна возможностей», организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), технологический партнер — компания VK, цифровой партнер — ПАО «Ростелеком», партнеры: VK Cloud Solutions, ОАО «РЖД» и ПАО «Промсвязьбанк».

IT-сфера в Московской области имеет большой потенциал, и регион стремится развивать это направление, работать над новыми проектами. Один из них — IT-парк в Лобне, рассказал губернатор Андрей Воробьев.